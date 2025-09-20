Pressionado pelo União Brasil, Celso Sabino avisa Lula que vai pedir demissão do Ministério do Turismo

Celso Sabino, ministro do Turismo — Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Partido decidiu desembarcar do governo após divergências eleitorais e políticas com a gestão Lula. Mais cedo, ministro do Turismo conversou com o presidente.

O ministro Celso Sabino, do Turismo, avisou o presidente Lula nesta sexta-feira (19) que vai pedir demissão do governo.

Mais cedo, Sabino conversou com o presidente na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Sabino é filiado ao União Brasil e foi eleito deputado federal pelo Pará. Ele retornará à Câmara dos Deputados após dois anos à frente do Ministério do Turismo.

O União Brasil decidiu acelerar o desembarque do governo, por questões política e eleitorais. O partido aprovou na quinta-feira (18) uma resolução que exige que filiados ao partido deixem, em até 24 horas, cargos ocupados no governo Lula.

Na reunião, o ministro explicou a Lula a decisão do partido e disse que tinha agendas importantes no ministério nos próximos dias de que gostaria de participar. Com isso, Sabino informou a Lula que no retorno do presidente de Nova York ele entregará uma carta de demissão. A previsão é que Lula retorne ao Brasil na quinta-feira (25).

Lula embarca no domingo para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU.

Sabino manteve conversas nas últimas semanas com dirigentes e aliados para tentar uma solução e evitar a saída da pasta.

O ministro gostaria de seguir no cargo ao menos até a realização da COP30, que será realizada em novembro em Belém.

Desembarque do governo

Segundo o texto da norma, chancelada pela cúpula nacional da sigla, os membros que não abandonarem os cargos poderão ser punidos disciplinarmente. Entre as punições previstas no estatuto do partido, está a expulsão.

A exigência para que os filiados deixem a gestão Lula foi aprovada após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega.

Em nota à imprensa, o partido indica enxergar influência do governo federal na divulgação das informações. A sigla afirma que há uma “percepção de uso político da estrutura estatal” para desgastar Rueda.

O União Brasil também indicou os ministros do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e das Comunicações, Frederico Siqueira. Os dois, no entanto, não serão afetados pela decisão.

Embora as pastas sejam atribuídas ao partido, os ministros não são filiados ao partido e estão na cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Conversas sobre sucessão

Sabino conversou com o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, após a conversa com o presidente Lula. De acordo com pessoas próximas a Rueda, o presidente do União aceitou a extensão do prazo para que o ministro do Turismo deixe o cargo somente na próxima quarta-feira.

Em paralelo, Sabino quer emplacar a atual secretária-executiva do Turismo, Ana Carla Lopes, como sua sucessora. O governo Lula ainda não se manifestou sobre essa possibilidade.

Segundo interlocutores, Rueda manifestou a Sabino que não vai interferir no processo e que o ministro terá liberdade para tentar emplacar a sua aliada na pasta, considerando que ela não é filiada ao União Brasil.

Fonte: G1 e GloboNews — Brasília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

