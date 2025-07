Preta Gil chega ao Theatro Municipal para velório no Rio de Janeiro

O caixão com o corpo da cantora Preta Gil chega ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro do Rio (Foto:EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO).

Cantora morreu no domingo (20), em Nova York, onde fazia tratamento contra câncer de intestino

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 7h, para ser velado.

A despedida da artista será aberta ao público entre 9h e 13h, oferecendo aos fãs a oportunidade de prestar as últimas homenagens. Familiares e amigos próximos ocupam uma área reservada no saguão do teatro, onde foi instalado um telão de LED exibindo imagens da trajetória de Preta.

Após o velório, o corpo da cantora será levado ao Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio, onde haverá uma cerimônia de despedida restrita à família e amigos próximos, das 15h às 17h.

O cortejo será realizado em um carro do Corpo de Bombeiros e seguirá por trechos simbólicos da cidade, incluindo o circuito dos megablocos, que passou a levar o nome da artista em homenagem à sua trajetória e contribuição ao carnaval de rua carioca. Preta Gil era a fundadora do “Bloco da Preta”, um dos mais populares do Rio.

Diferentemente do que a cantora havia expressado em vida, não haverá apresentações musicais ou trio elétrico durante o velório. A artista morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava desde maio para um tratamento experimental contra um câncer de intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

O corpo da cantora chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na quinta-feira (24), e seguiu imediatamente para o Rio de Janeiro. Em razão do velório e da estimativa de grande presença de fãs, a Prefeitura montou um esquema especial de trânsito e segurança no entorno do Theatro Municipal. Desde a noite de quinta-feira, ruas próximas ao local estão interditadas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/07:54:56

