Preta Gil passa mal e é internada na UTI; saiba mais sobre o estado de saúde

Foto: Reprodução | Artista se recuperou há pouco tempo de uma longa cirurgia para retirada de um tumor.

Um quadro de infecção urinária levou Preta Gil, 50, a ser internada na UTI de um hospital em Salvador, Bahia. A cantora passou mal no último sábado (8) e segue sob cuidados médicos desde então.

De acordo com o boletim médico publicado nas redes sociais da cantora, ela foi levada à UTI para ser monitorada.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos”, informa um trecho do parecer médico.

“A cantora permanece estável, sob os cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista, Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kalil Filho”, concluiu o boletim.

Preta Gil se recuperou a pouco tempo de uma longa cirurgia para retirada de um tumor. A operação foi realizada em dezembro de 2024 e ela recebeu alta no dia 11 de fevereiro de 2025. Desde então, a cantora segue realizando tratamento em esquema ambulatorial, acompanhada por equipes médicas.

