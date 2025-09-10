Prevenção ao suicídio: CVV e Arquidiocese realizam ações gratuitas com foco na saúde mental em Santarém

Setembro Amarelo — Foto: Divulgação

Data celebrada nesta quarta (10) acende o alerta para a importância do acolhimento e da escuta, sem julgamentos.

Nesta quarta, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio acende o alerta para a importância da escuta, do acolhimento e do cuidado, sem julgamentos.

Em Santarém, no oeste do Pará, diversas ações são realizadas por instituições públicas e privadas, não só no mês de conscientização da campanha Setembro Amarelo, mas durante todo o ano.

Entre as instituições que atuam nessa área está a Arquidiocese de Santarém e o Centro de Valorização da Vida (CVV) que realizam ações gratuitas para toda a população de Santarém, com o objetivo de promover acolhimento com foco para a saúde mental das pessoas e especialmente para a prevenção ao Suicídio.

O Setor de Psicologia da Arquidiocese de Santarém, oferece atendimento gratuito no Centro Arquidiocesano de Pastoral. As ações envolvem escuta psicológica, orientação e psicoterapia, com foco na prevenção do suicídio e no cuidado com a saúde emocional.

Qualquer pessoa pode ter acesso à esses serviços, basta entrar em contato pelo (93) 99170-4305.

Quem também é referência quando o assunto é saúde mental é o Centro de Valorização à Vida (CVV). A instituição atua em todo o Brasil desde 1962 e em Santarém as atividades são realizadas desde 2001.

De acordo com o coordenador do CVV Santarém, Osmundo Figueira, o CVV oferece um acolhimento, um apoio emocional gratuito, 24 horas todos os dias.

“É como se fosse um pronto-socorro, funciona como se fosse um pronto-socorro emocional, quando a pessoa tem necessidade correm para lá. Isso é feito sem pressa, sem conselhos, sem julgamento, com sigilo e anonimato. E nós aprendemos ao longo desses anos que escutar é um ato essencial e que a pessoa ser compreendida é uma necessidade básica do ser humano”, contou Osmundo.

Ainda segundo o coordenador local do CVV, em Santarém atualmente atuam 14 voluntários que realizam além dessa escuta, palestras em instituições, de acordo com as demandas e disponibilidade da equipe e dos voluntários.

“O CVV está presente em Santarém desde o ano de 2001 e nós temos atualmente 14 voluntários fazendo atendimento pelo telefone 188, que é o único que nós fazemos aqui em Santarém. Nós fazemos parte de uma rede, a rede CVV, que atende através desse telefone 188, que é cedido pelo Ministério da Saúde, é uma parceria com o Ministério da Saúde, que esse número aí é do Ministério da Saúde de Prevenção ao Suicídio e que foi cedido para o CVV operar”, completou Osmundo.

Instituições públicas e privadas podem solicitar uma palestra da equipe do CVV pelo e-mail santarem@cvv.org.br. Qualquer pessoa pode ter acesso ao CVV pelo contato 188. O identidade das pessoas atendidas pelo centro é mantida em sigilo.

Sobre a data

O dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto.

No Brasil, o “Setembro Amarelo” é a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. A campanha é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA

