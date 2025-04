PREVFOGO – Processo seletivo para brigadas e brigadistas esta aberto em Novo Progresso

(Foto>Reprodução) – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, por intermédio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo, torna pública a abertura de processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Chefe de Brigada para atuação em prevenção e combate aos incêndios florestais, com lotação em Novo Progresso/PA.

Conforme informou o coordenador das operações Daniel Benlolo, para a reportagem do Jornal Folha do Progresso as vagas a serem preenchida são as seguinte: Brigadistas de Combate , chefe de brigada e chefe de esquadrão. As inscrições são gratuitas, será realizada no período de 14 a 19 de Abril de 2025, de 08h às 12h, e 14h às 18h, Base Avançada do Ibama, em Novo Progresso/PA.

BRIGADISTA VAGA

O PREVFOGO, informa a realização do Curso de formação de brigadas e contratação de brigadistas – Ano 2025, com atuação no município de NOVO PROGRESSO-PA.

Inscrições serão realizadas no período de 14 a 19 de abril de 2025, na Base Operativa do IBAMA em Novo Progresso/PA.

– Estão sendo disponibilizadas 15 vagas

– Requisitos de escolaridade:

Brigadistas de Combate (12 VAGAS): candidatos alfabetizados;

Chefe de Esquadrão (2 VAGAS): candidatos alfabetizados;

Chefes de brigada (1 VAGA): ensino médio completo e conhecimento comprovado em informática.

– As etapas do processo seletivo ocorrerão conforme o cronograma a seguir: (TAF) e (THUFA), dias 24 e 25 de abril de 2025;

– Curso de Formação de Brigadistas: de 05 a 09 de maio de 2025.

– Período de Contrato do Brigadista: de 1º de junho a 30 de novembro de 2025

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/11:12:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...