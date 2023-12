PRF abastece viatura, flagra “bomba baixa” e prende gerente de posto

Gerente de posto em São Gonçalo é preso por fraude após abastecer viatura da PRF com quantidade menor do que indicada na bomba.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na noite da última quinta-feira (21/12), um gerente de um posto de combustíveis, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, depois de constatarem fraude no estabelecimento onde estavam abastecendo uma viatura.

Em vídeo que circula nas redes sociais, os policiais observaram que a bomba indicava 81,66 litros de diesel após abastecimento, mas o carro da PRF só tem capacidade de comportar 76 litros no tanque, de acordo com manual do fabricante.

Em seguida, solicitaram ao frentista que realizasse o teste no balde de aferição de 20 litros, equipamento regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Ao fim do teste, a bomba informava ter dispensado 20 litros, mas, após verificação da régua de aferição, foi constatado uma quantidade menor do que a informada no visor da bomba.

O caso aconteceu na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) e o dono do posto de combustível vai responder pelo crime de estelionato.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/11:21:25

