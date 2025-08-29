PRF apreende 10 kg de cocaína e 20 mil maços de cigarros contrabandeados, no Pará

(Foto: Reprodução) – A droga e os cigarros foram encontrados no bagageiro de um ônibus de viagem que saiu de Belém/PA com destino a Fortaleza/CE

Na noite desta quinta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 kg de cocaína e 20 mil maços de cigarros contrabandeados. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará/PA.

Por volta das 20h, os agentes abordaram um ônibus de viagem que saiu de Belém/PA com destino a Fortaleza/CE. Após uma conversa com os agentes, os motoristas confessaram que estavam transportando 20 mil maços de cigarros sem nota fiscal.

Em seguida, foi feita uma inspeção no bagageiro com a ajuda do cão farejador da PRF. O cão localizou, além dos maços de cigarros, duas caixas contendo uma substância análoga à cocaína que eram transportados como encomenda, totalizando 10 kg.

Diante dos fatos, os motoristas foram presos e levados, juntamente com a droga e os cigarros, à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis.

