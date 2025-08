PRF apreende 103 kg de ouro irregular em Roraima

Foto:Reprodução | A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Roraima apreendeu mais de 100 barras de ouro maciço, totalizando 103 kg.

A apreensão ocorreu na tarde de segunda-feira (4), na BR 401 em Boa Vista/RR. Pela cotação atual, o valor do montante apreendido pode ultrapassar R$ 60 milhões.

Segundo a PRF, durante fiscalização na altura da Ponte dos Macuxis, os policiais abordaram uma picape conduzida por um homem de 30 anos, e como passageiros, sua esposa, de 32 anos, e uma criança de colo.

No decorrer da fiscalização, os policiais encontraram uma pequena quantidade de ouro e, ao realizar buscas mais detalhadas, encontraram mais de 100 barras do metal escondidos em compartimentos ocultos do veículo, totalizando aproximadamente 103 kg.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, que seguirá com as investigações sobre a origem, destino e propriedade do material.

Fonte: PRF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/06:30:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...