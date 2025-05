PRF apreende 162 Kg de cocaína escondidos em caixão funerário na BR-262

Foto:Reprodução | Em uma ocorrência inusitada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira (29), em Terenos (MS), 162 Kg de cocaína que estavam escondidos dentro de um caixão funerário.

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo Chevrolet Montana, de cor preta. Ao solicitar a documentação, o condutor apresentou sua CNH, os documentos do veículo, uma certidão de óbito e uma autorização de traslado, indicando que transportava um corpo.

No entanto, ao realizar a vistoria nos equipamentos obrigatórios do veículo e verificar o compartimento onde estava o caixão, a equipe percebeu um forte odor de produto químico vindo do interior. Ao abrir a tampa do caixão, que estava apenas encaixada, os policiais encontraram diversos tabletes da droga.

Questionado, o motorista confessou que sabia estar transportando entorpecentes. Ele afirmou que levaria a carga de Corumbá até Campo Grande (MS). Ao todo, foram encontrados 150 tabletes de pasta base de cocaína, que após pesagem totalizaram 162,37 quilos.

Diante dos fatos, o veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos (MS) para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: gov.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/09:43:03

