PRF apreende 24 m³ de madeira ilegal na Transamazônica (BR-230)

Foto:Reprodução | A espécie transportada era diferente da declarada no documento florestal

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 24 m³ de madeira ilegal durante uma fiscalização no quilômetro 193 da Rodovia Transamazônica (BR-230), no município de Itupiranga, região sudeste do Pará.

Por voltas das 18h, os agentes abordaram um caminhão Volkswagen/24.250, de cor vermelha, que transportava madeira serrada. Durante a inspeção, foi constatado que a espécie da madeira não correspondia à declarada no documento florestal.

Diante dos fatos, a carga foi encaminhada para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA) de Marabá. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.

Fonte: Agência PRF

