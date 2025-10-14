PRF apreende 313,24 m³ de madeira e 54 porções de anfetaminas, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Todas as apreensões foram encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para a realização dos procedimentos legais.

Entre os dias 08 e 13 de outubro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Pugna Paraensis – Fase I no sudeste do Pará. Durante as fiscalizações realizadas nos municípios de Tucuruí e Novo Repartimento, foram registradas 12 ocorrências.

Dessas, duas foram por emissões de poluentes por veículos automotores. Além disso, foram apreendidos 313,24 m³ (metros cúbicos) de madeira ilegal e 54 unidades de anfetaminas.

Todas as apreensões foram encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para a realização dos procedimentos legais. Os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer em juízo quando solicitados, pela prática, em tese, de crime ambiental.

A operação segue reforçando o compromisso da Polícia Rodoviária Federal com a proteção ambiental, o enfrentamento ao crime organizado e a garantia da segurança viária.

Fonte: Agência PRF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/16:38:33

