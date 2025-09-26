PRF apreende 43 m³ de madeira ilegal em São João do Araguaia (PA)

Foto: Reprodução | A espécie transportada era diferente da declarada no documento florestal

Na manhã de terça-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 43 m³ de madeira sendo transportado ilegalmente durante uma fiscalização no quilômetro 102 da BR-230, em São João do Araguaia, região sudeste do Pará.

Por volta das 11h, os agentes abordaram um caminhão Volvo/FH branco, transportando madeira serrada. Durante a inspeção, foi constatado que a espécie da madeira não correspondia à declarada no documento florestal.

Diante dos fatos, a carga foi encaminhada para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA) de Marabá. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.

