PRF apreende 496 kg de cocaína escondidos em carga de abacaxis no Pará

Durante patrulhamento ostensivo, os agentes da PRF abordaram um veículo de carga que transportava abacaxis. Foto: PRF

Durante patrulhamento ostensivo, os agentes da PRF abordaram um veículo de carga que transportava abacaxis.

Em mais uma ofensiva contra o crime organizado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (5), mais de 496 quilos de cocaína durante a abordagem de um caminhão na BR-155, no município de Pau D’Arco, região sul do Pará. A ação integra a Fase II da Operação Kaiapó, conduzida pelo Governo Federal com foco na desintrusão de terras indígenas demarcadas e no combate a crimes ambientais e conexos.

Durante patrulhamento ostensivo, os agentes da PRF abordaram um veículo de carga que transportava abacaxis. Ao ser questionado, o motorista confessou portar uma arma de fogo. Na cabine do caminhão, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm, com um carregador e 17 munições intactas.

Durante a vistoria, os agentes detectaram vestígios de cocaína no assoalho da cabine, o que levou a uma inspeção mais detalhada. No compartimento de carga, escondidos entre os abacaxis, foram encontrados 257,9 quilos de cloridrato de cocaína e 238,7 quilos de pasta base, totalizando 496,6 quilos da droga.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Redenção (PA) junto com o armamento e a droga apreendida.

Ações e Resultados da PRF

A ação reforça a efetividade da PRF no combate ao narcotráfico. Reconhecida mundialmente por sua atuação contra o crime organizado, a instituição tem utilizado inteligência, estratégia e capacitação para interceptar rotas do tráfico de drogas nas rodovias federais, protegendo a sociedade e retirando das ruas milhões de reais em drogas e armamentos ilegais.

De acordo com o balanço parcial da Operação Kaiapó – Fase II, os resultados já representam um prejuízo milionário ao crime organizado. Além da repressão ao tráfico de entorpecentes, a operação também foca no combate a ilícitos ambientais e na garantia da ordem em áreas sensíveis, reafirmando o compromisso da PRF com a segurança pública, legalidade e proteção da vida.

Fonte: Clayton Matos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2025/08:11:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...