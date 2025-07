PRF apreende 50 celulares sem nota fiscal durante fiscalização no Pará

(Foto: Reprodução) – Produtos de origem estrangeira foram encontrados em ônibus que seguia para Itaituba; os aparelhos foram encaminhados para Receita Federal.

Durante uma fiscalização de rotina realizada na tarde de quarta-feira (16), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 50 aparelhos celulares de origem estrangeira sem documentação fiscal regular. A abordagem aconteceu no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a PRF, a ação ocorreu por volta das 14h, quando um ônibus que fazia a linha Santarém–Itaituba foi parado para verificação. Durante a entrevista com os passageiros, um homem afirmou estar transportando 50 celulares. Ao ser questionado sobre a nota fiscal, ele inicialmente disse não possuir nenhum documento. Posteriormente, apresentou uma DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) com divergência tanto na quantidade quanto no destino final da carga.

A nota fiscal declarava 190 aparelhos e indicava como destino a cidade de Santarém, enquanto o passageiro viajava para Itaituba com apenas 50 unidades. Após a conferência das encomendas e a abertura das caixas, foram encontrados 50 celulares da marca Smart 9 IFINIX, modelo com 128GB de armazenamento e 8GB de memória RAM, todos sem comprovação legal de importação.

Diante da irregularidade, a mercadoria foi apreendida e um Termo de Apreensão foi lavrado, com assinatura de testemunhas. O caso foi enquadrado como crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. Os produtos foram encaminhados à Receita Federal para as providências cabíveis.

