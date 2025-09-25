PRF apreende 92 m³ de carvão ilegal na BR-222, sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Em uma ocorrência, a madeira transportada divergia da declarada no documento florestal. Em outra, não havia documento que comprovasse a legalidade.

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 92 m³ de carvão sendo transportados ilegalmente, durante fiscalização na BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará.

Por volta das 04h50, durante uma fiscalização no quilômetro 240, os agentes abordaram um caminhão Mercedes-benz/L1317 branco, transportando carvão vegetal. Após inspeção, foi constatado que o produto florestal divergia da espécie declarada na documentação ambiental. A medição revelou um volume de 60 m³.

Em uma segunda ocorrência no quilômetro 215, por volta das 7h, os policiais abordaram outro caminhão, um Ford/Cargo branco. Após a inspeção, o condutor não possuía documento florestal que comprovasse a legalidade do carvão, e a medição revelou um volume de 32 m³.

As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (SEAGRI) para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.

Fonte: debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/11:08:44

