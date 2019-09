PRF apreende armas e prende oito pessoas por milícia em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A apreensão ocorreu por volta das 15h após solicitação de apoio da Procuradoria Geral da República, motivada por uma denúncia de que na comunidade ribeirinha Lago dos Macacos, próximo ao Rio Tocantins, havia chegado pessoas armadas, que estavam em uma área de assentamento de pescadores ameaçando os moradores e os expulsando do local. Então, a equipe chegou ao local informado e flagrou oito homens armados munidos com os revólveres e espingardas calibre 12. Foram encontradas 28 munições de calibre 12 e 24 munições intactas de calibre 38 .

