PRF apreende caminhão com carga ilegal de madeira, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Veículo carregava cerca de 85 m³ de lenha de eucalipto sem documentação exigida por lei

Na tarde desta terça-feira (7), por volta das 17h, uma equipe policial realizou uma operação de fiscalização na BR-155, no km 252, no município de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. Durante a ação, os agentes abordaram um caminhão Volkswagen modelo 31.320, de cor branca, que transportava uma grande quantidade de madeira.

Ao verificar a carga, a equipe constatou que o condutor levava aproximadamente 85 metros cúbicos de lenha de eucalipto sem apresentar qualquer documento florestal ou fiscal que comprovasse a origem legal do produto. Diante da irregularidade, o caminhão e toda a carga foram apreendidos e encaminhados à Secretaria de Agricultura de Eldorado do Carajás.

O material ficará à disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), que adotará as medidas administrativas e legais cabíveis. O caso foi enquadrado como crime ambiental por transporte ilegal de madeira, previsto na legislação brasileira de proteção ambiental.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/07:00:00

