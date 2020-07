PRF apreende carga de pedras preciosas avaliada em mais de R$ 166 milhões em Monlevade

(Foto:Divulgação/PRF) – Malote contendo pedras conhecidas como Alexandrita estava com dois homens vindos do Mato Grosso

Uma carga de pedras preciosas avaliada em mais de R$ 166 milhões foi apreendida na tarde de ontem (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em João Monlevade. A apreensão ocorreu na Unidade Operacional da PRF, no km 353 da BR-381.

Durante fiscalização a um veículo Hyundai/Santa Fé, agentes da PRF em João Monlevade verificaram a existência de um compartimento oculto no porta-malas. Dentro desse compartimento foi encontrado um malote contendo pedras preciosas conhecidas como Alexandrita.

Os dois ocupantes do veículo, vindos do Mato Grosso, apresentaram um laudo referente ao valor do material, mas não souberam explicar a origem das pedras, nem a razão de um transporte tão incomum de algo tão valioso. Segundo os homens, eles levariam o produto ao Estado onde residem a fim de negociá-lo em fazendas.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Federal em Belo Horizonte. Os dois ocupantes do veículo foram liberados. O malote com as pedras preciosas ficou apreendido para as devidas investigações. Ele ainda está lacrado e só será aberto por um Perito Federal.

O que é Alexandrita?

Alexandrita ou alexandrite é uma variedade do mineral crisoberilo e uma pedra preciosa muito apreciada e de grande valor. Muda sua cor de acordo com a luz: à luz natural é geralmente verde-oliva, mas à luz incandescente, de lâmpadas de filamento e fogo, assume cor vermelha. Sua mudança de cor e relativa escassez é devido a uma combinação extremamente rara de minerais, incluindo titânio, ferro e cromo.

Por:Redação DeFAto online

