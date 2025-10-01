PRF apreende carga de pneus estrangeiros sem nota fiscal com destino a Sinop (MT)

Foto: Reprodução | Na tarde desta segunda-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante apreensão no km 119 da BR-163, em Rondonópolis (MT).

Durante rondas ostensivas, a equipe PRF abordou uma combinação de veículos de carga (CVC) que transitava em alta velocidade. Ao ser questionado, o condutor afirmou que transportava pneus de Ponta Porã (MS) para Sinop (MT), mas não apresentou qualquer documentação fiscal.

A fiscalização minuciosa foi realizada na Unidade Operacional da PRF, onde foi constatada uma grande quantidade de pneus de origem estrangeira, além de pneus fabricados no Brasil, mas produzidos exclusivamente para exportação, cuja comercialização em território nacional é proibida. O motorista declarou que o carregamento era de aproximadamente 130 pneus, os quais haviam sido retirados em um galpão em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

Diante das irregularidades, o condutor recebeu voz de prisão e, após a formalização dos procedimentos administrativos, foi encaminhado juntamente com os pneus e os veículos para a Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis (MT), sendo a ocorrência inicialmente enquadrada como descaminho.

A ação reforça o compromisso da Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime transfronteiriço e na proteção da economia nacional, garantindo mais segurança e legalidade nas rodovias federais.

Fonte: GC Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/09:12:56

