PRF apreende cerca de 2 mil maços de cigarros na rodovia BR-010, em Ipixuna do Pará

Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 2 mil cigarros e 300 dvds piratas em abordagem na rodovia BR-010, em Ipixuna do Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

Além do cigarro, foi apreendido 300 DVDs piratas. Condutor foi preso e levado para a delegacia da cidade.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última quinta-feira (6) cerca de 2 mil maços de cigarros contrabandeados pela rodovia BR-010, em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. Além do cigarro, foi apreendido 300 DVDs piratas. O condutor do veículo foi preso.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu durante uma abordagem realizada em frente a um posto de gasolina. O condutor alegou ter comprado os produtos na cidade de Castanhal, também no nordeste do estado, no local conhecido como “Feira do troca-troca”, para depois ser comercializado em um ponto comercial no “Galpão do Agricultor” em Ipixuna.

O condutor e a mercadoria apreendida foram encaminhados para a delegacia da cidade para o recebimento dos procedimentos legais.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...