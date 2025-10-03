PRF apreende cinco fuzis russos de grosso calibre em ônibus interestadual no Pará

Foto: Reprodução | Duas mulheres foram presas em flagrante ao transportar os fuzis, uma pistola calibre 5.7 e dezenas de munições

Na noite desta quinta-feira (2), por volta das 21h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de armamento pesado durante fiscalização no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará.

Durante a abordagem a um ônibus que fazia o itinerário Belém/PA – Palmas/TO, a equipe encontrou inicialmente uma pequena quantidade de maconha com um passageiro. Na sequência, ao vistoriar as bagagens, os policiais localizaram cinco fuzis do tipo AK-47, calibre 7.62, uma pistola calibre 5.7 e 39 munições.

O material estava em posse de duas passageiras: uma jovem de 25 anos, natural de Breves (PA), e outra de 23 anos, natural de Belém (PA). Ambas informaram que transportavam as armas com destino ao estado de São Paulo. Questionadas, afirmaram que o armamento era de propriedade delas.

Armamento apreendido:

1 pistola FN Herstal Belgium calibre 5.7×28

39 munições calibre 5.7×28

1 fuzil AK-47 Radom Poland calibre 7.62×39 com carregador sobressalente

1 fuzil AK-47 Zastava Kragujevac (ex-Iugoslávia) calibre 7.62 com tripé

1 fuzil AK-47 VSKA calibre 7.62

1 fuzil AK-104 calibre 7.62

1 fuzil AK-47 (fabricante não identificado) calibre 7.62

As duas mulheres foram presas em flagrante e encaminhadas, junto com as armas e munições, para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal. O material apreendido é considerado de grosso calibre e costuma ser utilizado em ações criminosas de grande porte, como assaltos a bancos e ataques conhecidos como “novo cangaço”.

