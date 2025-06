PRF apreende drogas escondidas em fundo falso de veículo na BR-230

Foto: Reprodução | Abordagem ocorreu durante a madrugada deste domingo (01), em Anapu, e contou com o apoio da PM.

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de aproximadamente 35,5 kg de skunk – uma variedade de maconha com alto teor de THC – na madrugada deste domingo (1º), por volta das 3h, no município de Anapu, região sudoeste do Pará.

A apreensão ocorreu após uma abordagem de rotina, a um veículo Hyundai Tucson de cor preta, que estava estacionado às margens da BR-230. Durante a abordagem, o condutor alegou estar a caminho do estado do Maranhão, onde participaria de uma vaquejada, e informou ter recentemente trocado o veículo por outro.

Ao realizarem uma inspeção minuciosa no automóvel, os policiais identificaram um compartimento oculto (fundo falso), onde estavam escondidos 33 tabletes de substância com características semelhantes ao skunk, totalizando cerca de 35,5 kg do entorpecente.

Diante da constatação do crime, o motorista e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

