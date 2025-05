PRF apreende mais de 30 motocicletas irregulares durante operação na BR-230, em Marabá (PA)

A imagem em destaque mostra um policial rodoviário federal próximo a algumas das motocicletas apreendidas na operação “Duas Rodas”. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A ação faz parte de um esforço contínuo para reduzir a violência no trânsito e combater irregularidades cometidas por motociclistas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu 33 motocicletas com diversas irregularidades durante a operação “Duas Rodas”, realizada entre os dias 20 e 23 de maio. A ação ocorreu na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará, e faz parte de um esforço contínuo para reduzir a violência no trânsito e combater irregularidades cometidas por motociclistas. Segundo a PRF, este veículo, embora seja ágil, está entre os mais suscetíveis a acidentes graves e fatais.

A operação tem como foco reforçar a segurança nas rodovias federais por meio da intensificação da fiscalização e da repressão a infrações de trânsito praticadas por motociclistas. No Pará, a ação é realizada em diversos trechos de rodovias com elevado índice de acidentes, buscando ampliar a prevenção e garantir maior proteção aos usuários desse tipo de veículo.

A imagem em destaque mostra um policial rodoviário federal durante abordagem a um motociclista.

Feriadão tem 3 acidentes graves, 8 feridos e nenhuma morte nas rodovias federais do Pará, aponta PRF

Durante os quatro dias de operação em Marabá, foram fiscalizados 130 veículos e fiscalizadas 148 pessoas. No total, a PRF realizou 114 testes de alcoolemia (bafômetro), lavrou 151 autos de infração e recolheu 33 veículos com irregularidades diversas. Também foram registradas quatro ocorrências de natureza criminal.

A PRF reforça que a Operação Duas Rodas é parte de uma política nacional de segurança pública voltada à preservação da vida no trânsito, especialmente entre os condutores mais expostos a riscos. A instituição segue comprometida com a promoção de um trânsito mais seguro e cidadão, atuando de forma estratégica para reduzir os índices de acidentalidade nas rodovias federais.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:11:07

