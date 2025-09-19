PRF apreende moto com adulteração nos sinais identificadores, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | A Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11h54 de quinta-feira (18), realizou rondas de fiscalização no Km 982, da BR-163 em Santarém.

A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF avistou uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma oficina de motos, localizada na comunidade Tabocal, planalto santareno.

As características físicas divergiam das informações obtidas nos sistemas, conforme verificação. Após abordagem e análise dos elementos de identificação veicular, a equipe constatou que o transporte é fraudado, na modalidade ‘ clone’, com visíveis sinais de adulteração.

O veículo teria sido deixado na oficina por um cliente. Portanto, se configura, em tese, do crime de adulteração de sinais identificador de veículo automotor. A moto foi apreendida e apresentada à Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/07:00:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

