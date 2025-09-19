PRF apreende motocicleta clonada e flagra transporte ilegal de madeira em Santarém (PA)

Foto: Reprodução | Ações ocorreram no mesmo dia, em trechos diferentes da BR-163; veículos e carga foram encaminhados para a Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, nesta quinta-feira (18), duas ocorrências distintas em Santarém, no sudoeste do Pará, durante fiscalizações na BR-163. As ações resultaram na apreensão de uma motocicleta clonada e de uma carga ilegal de madeira serrada.

O primeiro caso ocorreu por volta das 11h54, no km 982, na comunidade de Tabocal. Durante patrulhamento, o Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia da PRF em Santarém identificou uma motocicleta suspeita estacionada em frente a uma oficina. Após vistoria minuciosa, os policiais constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração em seus elementos identificadores, caracterizando a modalidade de fraude conhecida como “clone”.

Segundo informações, a moto havia sido deixada no estabelecimento por um cliente. Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil do município de Santarém para os procedimentos cabíveis. O caso configura, em tese, crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal).

O segundo flagrante aconteceu às 12h50, durante fiscalização de rotina. Os agentes abordaram um veículo de carga que trafegava pela BR-163 e, ao questionarem o motorista, ele afirmou transportar madeira serrada sem documentação comprobatória.

Na conferência, a equipe encontrou aproximadamente 10 m³ de madeira serrada sendo transportados sem licença válida. O condutor foi enquadrado no artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que tipifica como crime adquirir, transportar, vender ou guardar produtos florestais sem a devida autorização. Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a carga ficou à disposição da Justiça.

As duas ocorrências reforçam a atuação da PRF no combate a crimes ambientais e de adulteração veicular na região oeste do Pará, onde a BR-163 é considerada uma das principais rotas de escoamento de produtos e circulação de veículos.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/17:47:50

