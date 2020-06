PRF apreende no Mato Grosso caminhão transportando madeira que saiu de Novo Progresso sem Guia Florestal

(Foto:Divulgação PRF)- Um caminhão SCANIA/T113 H 4×2 360, cor branca placas do Paraná , foi abordado em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR 163 , carregando aproximadamente 38,22 m³ de madeira.

O Caminhão com a carga foi apreendido na cidade de Sinop, na manhã deste domingo (31).

Segundo a PRF ,o caminhão estava carregado de madeira serrada oriunda de Novo Progresso/PA, com destino à Guaíra/PR e era conduzido por um homem de 44 anos.

Os policiais solicitaram a documentação da carga sendo entregue somente a nota fiscal. O condutor não apresentou Guia Florestal, tornando assim o transporte da madeira ilegal de acordo com a Lei 9.605/98 (Crimes Ambientais), e conforme preceitua a IN 21 do IBAMA.

A carga foi medida pela equipe e lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência e enviado para o Ministério Publico Estadual com cópia para o órgão ambiental federal (IBAMA).

A ação de fiscalização fez parte da Operação Tamoio, que vem ocorrendo desde a última quinta-feira (28), tendo como objetivo o enfrentamento à criminalidade.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...