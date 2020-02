PRF apreende no MT dois caminhões carregando madeira de forma ilegal que saiu do PA

(Foto:SECOM PRF MT) – PRF apreende dois caminhões carregando madeira de forma ilegal , em Nova Santa Helena-MT

Em 2020 já foram apreendidos 500,85m³ de madeira no Estado do Mato Grosso

Na madrugada de segunda (10), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fazia fiscalização na BR-163, em Nova Santa Helena-MT, abordou o caminhão VW/24.280 CRM, de cor prata, transportando carga de 17,89m³ de garapa, de Rurópolis-PA para Presidente Prudente-SP. O motorista de 39 anos apresentou guia florestal que remetia a site fictício. Diante do fato foi registrada ocorrência pelo transporte de madeira sem licença válida e uso de documento falso.

Pouco tempo depois, a mesma equipe abordou o caminhão M.BENZ/LS 1935, de cor branca, que transportava 28,14m³ de madeira diversa, de Moraes de Almeida-PA para Itumbiara-GO. Quando verificados os documentos fiscais e florestais, foi constatado que a Guia Florestal estava vencida desde 27/01/2020 e apresentava combinação de veículos de carga diferente da que estava sendo realizado o transporte. O condutor de 55 anos apresentou boletim de ocorrência para justificar o transbordo de carga efetuado em Moraes de Almeida-PA, pois o veículo originalmente carregado teve falha mecânica, porém não justificando o uso do documento vencido.

Nos dois casos, os veículos foram encaminhados ao pátio contratado onde permanecerão, sendo no primeiro caso, a disposição do Poder Judiciário Federal bem como Ministério Público Federal e Ibama; e o segundo caso ficando a disposição do Poder Judiciário Estadual, Ministério Público Estadual e Ibama para autuação no campo de sua competência.

Desde o começo de 2020, a PRF já apreendeu 500,85m³ de madeira transportada de forma ilegal no Estado do Mato Grosso, quantidade equivalente a aproximadamente 25 cargas, fato que comprova a importância da fiscalização e combate ao crime ambiental e transporte de produto florestal.

Fonte: PRF MT/Publicado 11/02/2020 – 16:46

