PRF apreende quatro armas de fogo de fabricação artesanal, no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | Durante a fiscalização, o condutor mostrou nervosismo e não soube dizer com clareza o seu destino.

Na noite desta quarta-feira (24) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro armas de fogo de fabricação artesanal durante uma fiscalização no quilômetro 310 da BR-155, em Marabá, no Pará.

Por volta das 20h30, os agentes abordaram uma motocicleta que trafegava sem sinalização adequada e com cinco ocupantes, número muito acima do permitido por lei. Durante a fiscalização, o condutor mostrou nervosismo e não soube dizer com clareza o seu destino. Após inspeção, foram encontradas na mochila do condutor quatro armas de fogo de fabricação caseira.

Diante dos fatos, as armas e o motociclista foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

