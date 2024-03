PRF apreende tabletes de crack após mulher tentar descartar droga em banheiro no Pará

A suspeita e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil de Marabá, para que os procedimentos cabíveis fossem tomados, em tese, por tráfico de drogas. (Foto: Divulgação / PRF)

Apresentando muito nervosismo, a mulher pediu para ir ao banheiro com urgência. Lá, a polícia encontrou o entorpecente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois tabletes de crack, na manhã desta terça-feira (12), na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. A droga estava com uma mulher, que segundo as autoridades, tentou se desfazer dela descartando em um banheiro.

Por volta das 10h, uma equipe da PRF abordou uma motocicleta no KM 124 da BR-230. Os agentes solicitaram os documentos da condutora, que admitiu não ter nenhum deles em mãos. Aparentando muito nervosismo, a mulher pediu para ir ao banheiro com urgência.

Enquanto isso, após consulta aos sistemas, a polícia constatou que a motociclista respondia em liberdade por tráfico de drogas. De imediato, a equipe fez uma busca no banheiro utilizado por ela e encontrou dois tabletes de substância análoga ao crack.

Diante do flagrante, a suspeita foi encaminhada à Polícia Civil de Marabá para os procedimentos cabíveis ao crime de tráfico de drogas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/20:20:17

