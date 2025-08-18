PRF apreende veículo com restrição de apropriação indébita em Itaituba (PA)

Foto: Divulgação PRF | Na tarde de sábado (16) uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com restrição de apropriação indébita na BR-230, Km 1129 no município de Itaituba.

Os agentes da PRF realizavam rondas quando um veículo da marca Hyunda, modelo Creta, foi avistado na entrada da balsa em Miritituba. Na ocasião, foi abordado e dado a ordem de parada.

“O veículo, que apresentava dois ocupantes tinha como origem a cidade de Ponte e Lacerda (MT) e apresentava restrição de apropriação indébita”, disse a PRF.

Os abordados juntamente com o veículo foram encaminhados até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

