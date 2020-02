PRF apreende veículo furtado e clonado em Rurópolis, sudoeste do Pará

PRF apreende veículo furtado e clonado no sudoeste do Pará — Foto: Agência PRF

Segundo o condutor, ele recebeu o veículo como retorno de uma compra e venda de um terreno rural e que desconhecia a origem ilícita do bem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo furtado e clonado durante fiscalização realizada nesta quinta-feira (27), em Rurópolis, sudoeste do Pará.

De acordo com a PRF, durante uma abordagem, a equipe da PRF verificou que os documentos apresentados pelo condutor tinham registro de furto no estado do Mato Grosso. Após fiscalização no veículo, foi constatado de que ele foi clonado.

Foi constatado pela equipe da PRF adulteração no número de identificação do veículo, com sinais visíveis de supressão e remarcação, junto com adulteração de etiquetas, plaquetas e vidros.

O veículo verdadeiro, do mesmo modelo do clonado, foi registrado no município de Teresina, no Piauí, com registro de furto em agosto de 2019. De acordo com o condutor, ele recebeu o veículo como retorno de uma compra e venda de um terreno rural e que desconhecia a origem ilícita do bem.

O suspeito foi autuado pelo crime de adulteração e receptação de veículo roubado. O veículo foi apreendido e o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...