PRF aprende uma tonelada de cocaína que saiu de Novo Progresso no km 782 da Transamazônica

Policiais apreendem uma tonelada de cocaína no sudoeste do Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Policiais apreendem uma tonelada de cocaína no sudoeste do Pará

Um homem, que dirigia um caminhão, foi preso por tráfico de drogas.

Federal (PF) e Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) em Medicilândia, interior do Pará, na manhã desta quinta (29). Um homem foi preso por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, uma equipe fiscalizava no km 782 da rod. BR-230, por volta das 9h30, quando abordou um caminhão cor vermelha, placas de Sapezal (MT), que estava sendo conduzido por um homem de aproximadamente 50 anos.

No procedimento, o motorista apresentou nervosismo e inconsistências nas respostas, segundo os policiais, que decidiram realizar uma vistoria no veículo. A droga estava escondida em um fundo falso no compartimento de carga.

Questionado sobre a origem da carga, o condutor declarou que saiu de Novo Progresso, no Pará, e tinha como destino a cidade de Altamira, e que receberia R$ 50 mil pelo transporte da droga.

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 8,2 milhões para o crime organizado, ainda segundo a PRF.

A corporação informou que a ação tem objetivo de combater o tráfico de drogas em grande volume pelo modal rodoviário. As investigações continuam para prender lideranças e descapitalizar organizações criminosas.

O homem preso e as drogas apreendidas foram encaminhadas para Polícia Federal de Altamira para procedimentos cabíveis.

Por G1 PA — Belém

29/07/2021 16h28

