PRF dá posse a novos agentes no Pará

(Foto: Reprodução) – A medida amplia o efetivo nas rodovias federais da região.

A PRF começou hoje a integração de novos agentes durante uma reunião Belém. Eles vão atuar em várias cidades do Pará, inclusive Altamira, que está entre os municípios que vão receber reforço. A medida amplia o efetivo nas rodovias federais da região.

A Polícia Rodoviária Federal deu posse a 142 policiais aprovados no último curso de formação. Os agentes foram designados para as unidades operacionais de Altamira, Capanema, Marabá, Santarém e Belém. Eles passam agora por um processo de ambientação para que, em breve, possam atuar nos postos onde foram lotados.

Em Altamira, a unidade da PRF cobre a Rodovia Transamazônica no trecho que vai de Novo Repartimento até Uruará. O policiamento se concentra no controle do tráfego, abordagens e ações de fiscalização.

Na prática, a presença dos novos agentes amplia a capacidade de fiscalização e atendimento na Rodovia Transamazônica que cruza a região de Altamira.Um trecho extenso e desafiador, que tem grande circulação de veículos e registros constantes de crimes ambientais, transporte ilegal de mercadorias e até tráfico de drogas. Vários registros do trabalho da PRF foram divulgados pelo jornalismo da Vale do Xingu.

Os agentes também realizam ações de prevenção e fiscalização de trânsito. A partir de agora, os novos policiais vão reforçar as unidades operacionais para integrar as rotinas de trabalho. O reforço faz parte de um plano federal voltado à segurança na Amazônia.

Fonte: Mateus Souza – Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/14:23:17

