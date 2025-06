PRF divulga balanço da Operação Corpus Christi 2025 no Pará

(Foto: Reprodução) – Dados apontam estabilidade no número de sinistros e redução nas ocorrências graves em relação ao ano anterior

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no último domingo (22), a Operação Corpus Christi 2025, realizada nas rodovias federais que cruzam o estado do Pará. Durante os cinco dias de reforço nas fiscalizações, foi registrado um total de 14 sinistros de trânsito, número idêntico ao verificado em 2024. No entanto, houve queda no número de acidentes graves, que passaram de 8 no ano anterior para 6 ocorrências em 2025.

Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas e 2 morreram em decorrência dos sinistros nas rodovias. O resultado reflete um leve recuo na gravidade dos sinistros registrados no período. Durante a operação, foram fiscalizados 1.854 veículos e 2.137 pessoas. A fiscalização do consumo de álcool ao volante foi intensificada, em alusão aos 17 anos da Lei Seca, celebrados no dia 19 de junho.

Foram realizados 1.481 testes de alcoolemia, com 4 pessoas detidas por condução sob efeito de álcool e 3 recusas ao teste. Entre as principais infrações registradas estão 150 flagrantes de excesso de velocidade, além de 187 autos de infração lavrados pelas equipes policiais.

A Operação Corpus Christi 2025 teve como foco principal a redução de comportamentos de risco e a preservação de vidas nas estradas, com reforço do efetivo e atuação em pontos estratégicos com alto índice de sinistralidade. Além da fiscalização, a PRF também promoveu ações educativas com motoristas e passageiros, buscando ampliar a conscientização para um trânsito mais seguro.

A Polícia Rodoviária Federal reforça o compromisso com a segurança viária e destaca a importância da colaboração de todos os condutores no cumprimento das leis de trânsito, especialmente durante feriados prolongados, quando há maior fluxo nas rodovias.

Fonte: Ingrid Sales – Agência PR, Portal Debate

