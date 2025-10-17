PRF e Exército realizam simulado de escolta de chefes de Estado para a COP30

Foto:Reprodução | A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Operacional Conjunto Marajoara do Exército Brasileiro, realizam neste sábado (18) um Exercício Simulado de Escolta de Chefes de Estado, parte dos preparativos de segurança para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém.

A operação reúne cerca de 100 policiais rodoviários federais, 25 militares do Exército, além de agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). O objetivo é treinar as equipes de batedores e escolta, reproduzindo em ambiente real os deslocamentos protocolares de autoridades internacionais durante o evento.

A concentração das equipes ocorre na Praça da República, de onde partem dois comboios simulados em rotas diferentes: a primeira, com saída do Hotel Princesa Louçã em direção ao Parque da Cidade; e a segunda, partindo do Hotel Grand Mercure também rumo ao local que sediará a COP30.

Simultaneamente, outra equipe atua no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), monitorando em tempo real o trânsito e o deslocamento dos comboios por câmeras e sistemas integrados de comunicação.

Simulação e Preparativos para a COP30

Segundo a PRF, o exercício busca adestrar as equipes em Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs) de segurança e resposta rápida, além de simular situações de emergência que podem ocorrer durante o evento, como bloqueios, desvios e interferências no trajeto. O treinamento também permite avaliar os impactos temporários no trânsito da

Região Metropolitana de Belém.

A COP30 reunirá, em novembro, chefes de Estado e delegações de mais de 190 países, tornando Belém palco de uma das maiores operações de segurança já realizadas na Amazônia.

Informações sobre o Exercício Simulado

Serviço:

Exercício Simulado de Escolta de Chefes de Estado

Data: Sábado (18)

Hora: 14h (concentração)

Local: Praça da República, Belém (PA)

