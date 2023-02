PRF e Ibama apreendem mais de 4 mil m³ de madeira ilegal, no Pará

Mais de 4 mil m³ de madeira ilegal é apreendida em Jacundá. — Foto: Divulgação

Fiscalização ocorreu em 6 empreendimentos irregulares de beneficiamento e comercialização madeireira.

Uma operação realizada em Jacundá, no sudeste do Pará, apreendeu 4.619,223 m³ de madeira ilegal de origem de desmatamentos e explorações madeireiras sem autorização dos órgãos ambientais responsáveis.

A ação, chamada de ‘Operação Custódia I’, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na última segunda-feira (6).

A fiscalização ocorreu em 6 empreendimentos irregulares de beneficiamento e comercialização madeireira. Foram lavrados 11 autos de infração, que totalizaram R$ 1.918.316,90.

Os agentes da PRF e do Ibama também lavraram 4 termos de embargo das atividades irregulares dos empreendimentos madeireiros fiscalizados.

A ‘Operação Custódia I’ tem como objetivo de conter o crescente avanço do desmatamento ilegal na Amazônia, sobretudo nas regiões sul e sudeste do Pará. (Com informações do g1 Pará — Belém).

