PRF e PM apreendem mais de 200 kg de maconha em caminhão boiadeiro na BR-230, no Pará

Foto: Reprodução | Dois homens foram presos; um deles já era procurado por tráfico de drogas, e o entorpecente tinha como destino a cidade de Goiânia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar do Pará (PM), apreendeu 209 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (4), no município de Anapu, região sudoeste do Pará. A droga estava escondida em um fundo falso na cabine de descanso de um caminhão boiadeiro abordado no ramal do Canoé, próximo ao quilômetro 562 da BR-230.

Durante a fiscalização, uma caminhonete S10 que acompanhava o caminhão também foi interceptada. O veículo atuava como batedor, repassando informações para facilitar o transporte da carga ilícita. No interior da S10 estavam o condutor, sua esposa e duas crianças. Ao identificá-lo, a equipe de policiais constatou que o homem, de 52 anos, natural de Tocantinópolis/TO, possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Diante das suspeitas, os policiais realizaram uma busca minuciosa no caminhão, conduzido por um homem de 21 anos, natural de Rurópolis/PA. Dentro de um compartimento oculto na cabine, foram encontrados 200 tabletes de maconha, totalizando 209 kg do entorpecente.

Questionado sobre a origem da droga, o caminhoneiro informou que havia recebido o carregamento em Manaus/AM e que a carga tinha como destino a cidade de Goiânia/GO. Ambos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da PF para os procedimentos legais.

O caminhoneiro responderá, em tese, pelo crime de tráfico de drogas, enquanto o motorista da S10 responderá pelo mesmo crime e pelo cumprimento dos mandados de prisão já existentes contra ele.

Fonte: Agência PRF/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/07:22:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...