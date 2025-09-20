PRF flagra transporte ilegal de madeira, na BR-163 em Santarém (PA)

Transporte ilegal de madeira foi flagrado pela PRF — Foto: PRF / Divulgação

Casos foram registrados no dia 18 durante fiscalizações da PRF na BR-163.

Durante fiscalizações realizadas por equipes da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, na BR-163, em Santarém, oeste do Pará, na quinta-feira (18) dois casos relevantes foram registrados: transporte ilegal de madeira serrada e veículos com sinais identificados adulterados.

Era por volta das 12h50, quando a equipe PRF em fiscalização de rotina, observou um veículo de carga trafegando na rodovia BR 163. O caminhão foi abordado e o condutor informar que estava transportando resíduo de madeira serrada sem qualquer documentação que comprovasse a legalidade do produto florestal.

A equipe encontrou no veículo aproximadamente 10 m³ de madeira serrada sem documentação. Por esse motivo, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida, conforme o art. 46 da lei 9.605/98.

Sinais adulterados

A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal avistou uma motocicleta suspeita que se encontrava estacionada em frente a uma oficina de motos, localizada na comunidade de Tabocal, cujas características físicas divergiam das informações obtidas nos sistemas. O caso foi registrado por volta das 11h54, na BR 163, no km 982, no município de Santarém.

Após abordagem e análise dos elementos de identificação veicular, a equipe constatou que o veículo é fraudado, na modalidade “clone”, com visíveis sinais de adulteração dos seus elementos de identificação.

De acordo com a PRF, o veículo teria sido deixado na oficina por um cliente.

Devido ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a motocicleta foi apreendida e apresentada à Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

