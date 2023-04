PRF inicia ‘Operação Tiradentes 2023’ no Pará

No período de janeiro a março deste ano, foram registradas 1.930 autuações por ultrapassagens indevidas, feitas pela PRF no Pará. (Foto:Divulgação / PRF).

Objetivo da ação é garantir a segurança nas rodovias federais do estado durante o feriado prolongado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Tiradentes 2023, na madrugada desta quinta-feira (20), no Pará. Objetivo da ação é garantir a segurança nas rodovias federais do estado durante o feriado prolongado.

O trabalho segue até a meia-noite de domingo (23). Cerca de 200 policiais rodoviários federais em escala de revezamento foram empregados.

A operação vai contar com reforço no policiamento ostensivo e preventivo em trechos estratégicos das rodovias federais durante os horários de maior incidência de acidentes graves e flagrantes de alcoolemia.

Segundo a PRF, serão realizadas fiscalizações de trânsito com o intuito de coibir infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, falta de uso do cinto de segurança e capacete. A intenção é assegurar aos usuários segurança, conforto e fluidez no trânsito na saída aos balneários e no retorno para os seus municípios.

Um dos focos do trabalho da PRF no Pará este ano, está nas ultrapassagens proibidas, causa de muitos acidentes com mortes nas rodovias. No período de janeiro a março deste ano, foram registradas 1.930 autuações por ultrapassagens indevidas, feitas pela PRF no Pará: o que representa um aumento de 33% se comparado ao mesmo período do ano passado.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF também intensificará o combate aos crimes, com a realização de ações de repressão ao tráfico de drogas, armas, crimes ambientais e relacionados a direitos humanos.

Também serão realizados comandos educativos, a fim de orientar os usuários das rodovias sobre boas práticas no trânsito e direção responsável.

A PRF no Pará faz algumas recomendações para os motoristas que vão viajar no feriado:

Realizar a correta revisão das condições do veículo antes de pegar a estrada;

Verificar se os pneus estão conservados e calibrados;

Não se esquecer dos dispositivos de retenção corretos no caso do transporte de crianças (bebê conforto, cadeira de segurança e assento de elevação);

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;

Redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 20/2023/11:38:08 Com informações do O Liberal.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...