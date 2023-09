PRF intercepta carga de maconha com destino a cidade de Mato Grosso; dois presos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, apreendeu, ontem à noite, cerca de 30 quilos de maconha, durante fiscalização de trânsito na BR-364, próximo ao quilômetro 208, no município de Pimenta Bueno. O carregamento estava sendo transportado por dois homens, ambos de 35 anos de idade, que viajavam em um veículo Ford Cargo 4331 S, de cor branca.

A PRF informou que, após ordem de parada, o motorista apresentou nervosismo exacerbado e sinais de estar sob efeito de entorpecentes, bem como respostas desconexas a perguntas simples. Questionado, o rapaz admitiu ter feito uso de cocaína. De acordo com a PRF, o passageiro também se demonstrava nervoso, inquieto e incomodado com a fiscalização.

A equipe policial, então, decidiu fazer uma busca no veículo, momento em que encontrou uma caixa de papelão envolvida por fita adesiva debaixo de uma lona na carroceria. Ao ser indagado, o condutor respondeu não ter conhecimento da existência do pacote, porém, passados alguns instantes, admitiu ter pegado a carga com um homem em Jauru (Rondonônia) e que tinha como destino final o município de Campo Novo, em Mato Grosso. Pelo transporte da droga, receberia a quantia de R$ 3 mil.

No total, 30,3 quilos da droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para destruição. Os criminosos também foram conduzidos à delegacia. Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, estimado aos criminosos é de R$ 65 mil.

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/08:42:17

