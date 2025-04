PRF prende carga ilegal de carvão vegetal na BR-163, em Trairão (PA)

A apreensão reforça a atuação da PRF no combate aos crimes ambientais na região, especialmente no eixo da BR-163 | Foto: Reprodução

Na noite do último domingo (06), por volta das 20h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem de um veículo de carga na BR-163, na altura do km 635, no município de Trairão, no Pará. Durante a fiscalização de rotina, a equipe Charlie Trairão constatou que o condutor transportava aproximadamente 16,75 metros cúbicos de carvão vegetal sem a devida documentação.

Ao ser questionado sobre a carga, o motorista afirmou que se tratava de carvão vegetal, mas não apresentou nenhuma licença válida que comprovasse a legalidade do transporte. Diante da irregularidade, os agentes da PRF confeccionaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 46 da Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais relacionados ao transporte, aquisição e venda de produtos florestais sem autorização dos órgãos competentes.

A apreensão reforça a atuação da PRF no combate aos crimes ambientais na região, especialmente no eixo da BR-163, uma rota frequentemente utilizada para o escoamento ilegal de madeira e derivados. O transporte irregular de carvão vegetal sem licença representa um impacto significativo para o meio ambiente, além de configurar uma infração penal passível de sanções administrativas e criminais.

O condutor foi autuado e deverá responder pelo crime ambiental. A carga apreendida ficará à disposição dos órgãos ambientais competentes para as devidas providências. A PRF segue intensificando as fiscalizações para coibir esse tipo de crime e reforçar a proteção dos recursos naturais da Amazônia.

Fonte: Com informações da PRF / Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/09:15:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...