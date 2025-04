PRF prende homem com mandado de prisão em aberto em Marabá

(Foto: Reprodução) – A abordagem ocorreu na BR-230, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

Na noite de sábado (12), por volta das 21h50, um comando de fiscalização realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de Ivo Silva Araújo, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto. A abordagem ocorreu na BR-230, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

Durante a fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao foragido Ivo Silva Araújo. Ao realizar a consulta nos sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele, com validade até o dia 22 de março de 2031.

Diante dos fatos, Ivo Araújo foi levado à 21ª Seccional de Polícia de Marabá para a adoção dos procedimentos cabíveis. Não houve necessidade do uso de algemas durante a abordagem.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/15:34:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...