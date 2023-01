PRF prende homem por embriaguez ao volante, em Itaituba/PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

03/01/2023/08:09:32 com informações da PRF

Durante os procedimentos, o homem afirmou ter ingerido bebida alcoólica (duas caixas de cerveja em lata) e aceitou realizar o teste de etilômetro. O teste indicou 0.62 mg/L (miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões), configurando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por volta das 03h42, a equipe abordou um veículo Fiat Uno, que se deslocava sentido Miritituba (PA), identificando que o automóvel realizava movimentos de “zig zag” pela rodovia, condizentes com sintomas de embriaguez do condutor.

Condutor afirmou ter ingerido pelo menos duas caixas de cerveja antes de dirigir. (Foto:PRF) No domingo (01), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por embriaguez ao volante, durante fiscalização no km 1127 da BR-230, em Itaituba (PA).

