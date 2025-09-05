PRF prende passageiro com mandado de prisão em ônibus na BR-163

Foto: Reprodução | Suspeito também carregava simulacro de arma de fogo; caso foi encaminhado à Polícia Civil do Trairão.

Na noite desta quarta-feira (3), por volta das 18h40, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um passageiro durante fiscalização no distrito de Campo Verde, no km 30 da BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará.

A abordagem ocorreu em um ônibus da empresa Ouro e Prata, que seguia com destino a Porto Alegre (RS). Durante a verificação, os agentes constataram que havia um mandado de prisão pelo artigo 121 do Código Penal em desfavor de um dos passageiros.

Na checagem da bagagem, também foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Trairão, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, com todos os seus direitos constitucionais resguardados.

