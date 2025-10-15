PRF prende passageiro com mandado de prisão por furto em ônibus interestadual na BR 163, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Na noite de terça-feira (14) um homem identificado como Raphael Correa Aleixo foi preso por mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. A detenção aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus de transporte interestadual na BR 163, km 995, em Santarém,

O passageiro foi identificado após consulta nos sistemas da corporação e no Banco nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Contra ele havia uma ordem de prisão expedida pela 5ª Vara Criminal de Manaus, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Uma vez identificado o delito, o suspeito foi informado e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Santarém. Algemas foram usadas no momento da abordagem. Apesar disso, a integridade física e psicológica do indivíduo foi preservada durante toda a ação.

Na manhã desta quarta-feira foi transferido ao complexo penitenciário.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...