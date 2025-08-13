PRF prende quatro homens com carro roubado, arma e bloqueador de sinal em Marabá

(Foto: Reprodução) – O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marabá para responder pelos crimes de roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, receptação e uso de documento falso.

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta segunda-feira (11) resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um veículo roubado, uma arma de fogo e equipamentos utilizados para bloquear sinais de comunicação.

Por volta das 20h10, durante ronda no km 310 da BR-155, em Marabá, agentes da PRF abordaram um Nissan Kicks preto. Na inspeção, os policiais constataram divergências entre o Número de Identificação Veicular (NIV) e a placa aparente, indício de adulteração. Consulta aos sistemas revelou que o carro havia sido roubado.

O veículo era conduzido por um homem, que estava acompanhado de três outros ocupantes. Uma equipe de apoio foi acionada e, na busca no interior do automóvel, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração suprimida e seis munições, dois rádios comunicadores (HT) e um jammer (dispositivo utilizado para bloquear sinais de rastreamento e comunicação).

Ainda segundo a PRF, foi verificado que o condutor possuía mandado de prisão em aberto. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marabá para responder pelos crimes de roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, receptação e uso de documento falso.

Fonte: Portal Debate /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/14:09:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...