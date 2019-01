PRF prende quatro pessoas suspeitas de dirigirem sobre efeito de drogas no PA

A polícia também apreendeu mais de 70 comprimidos de anfetamina. — Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro pessoas no último final de semana suspeitas de estarem dirigindo sobre efeito de entorpecentes. De acordo com os agentes, as prisões foram realizadas em pontos da BR-010 e da BR-316. A polícia também apreendeu mais de 70 comprimidos de anfetamina. O balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (28).

Segundo PRF, a primeira prisão foi na sexta feira (25), no km 19 da BR 010, no município de Dom Eliseu. Durante uma blitz, os agentes pararam um caminhão. Ao realizar busca no veículo, a equipe encontrou uma cartela com 14 unidades de anfetamina. Em depoimento, o condutor disse que comprou a droga em um posto de gasolina no estado da Bahia e que pagou R$ 30,00 pela cartela. No sábado (26), a equipe prendeu outro suspeito, dessa vez com 11 unidades de anfetamina. A droga também estava escondida em um caminhão.

A última prisão ocorreu no domingo (27), quando a PRF apreendeu 19 comprimidos de anfetaminas. A ação ocorreu no km 272 da BR 316, em Cachoeira do Piriá. Durante uma blitz, os agentes pararam um carro cinza, que tinha 15 comprimidos escondidos dentro do veículo. Outros quatro comprimidos foram apreendidos com um passageiro que estava no carro. Os dois homens foram detidos.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...