PRF prende trio com drogas em abordagem a transporte por aplicativo na BR-163, em Santarém (PA)

PRF apreendeu material entorpecente que estava no veiculo — Foto: Divulgação/PRF

Policiais encontraram papelotes de crack e cocaína com os passageiros do veículo que seguia para a região do Tabocal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (8) por volta das 21h, durante fiscalização no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a PRF, o veículo, conduzido por um motorista de aplicativo, transportava duas mulheres e um homem. Durante a vistoria, os agentes encontraram 23 papelotes e duas pedras de substância de crack, totalizando aproximadamente 73 gramas, além de um papelote de cocaína.

Os ocupantes informaram que o veículo havia saído da zona urbana de Santarém e tinha como destino a região do Tabocal. Diante dos indícios, o grupo foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e todo o material ilícito foi apreendido. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde os procedimentos legais foram adotados. A PRF informou ainda que não houve necessidade do uso de algemas durante a ação.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/ 07:00:00

