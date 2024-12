(Foto: Reprodução) – PRF realiza maior apreensão de ouro desde o início da Operação Omawe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nessa quarta-feira (27) a maior apreensão de ouro na Operação Omawe. O material estava escondido na estrutura de uma caminhonete abordada pela equipe da PRF, na BR-174, em Rorainópolis (RR). Ao todo, foram apreendidas 33 barras de ouro, que totalizam 21 kg do minério. Os dois ocupantes do veículo foram presos e levados com o minério apreendido para a Polícia Federal em Boa Vista (RR).

Operação Omawe

Desde o início da Operação Omawe, em fevereiro de 2023, a PRF atua em conjunto com outros órgãos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), a Polícia Federal (PF), além de instituições estaduais, para combater o garimpo ilegal em Terras Indígenas na Amazônia.

No trabalho de fiscalização, materiais encontrados para a extração de madeira, ouro e outros minérios de forma ilegal, como máquinas, combustíveis e aeronaves são inutilizados. As forças de segurança também apreendem armas de fogo.

Dados Operação OMAWE (07/02/2023 – 28/11/2024):

* 2.113 toneladas de minérios

* 16,8 toneladas de cassiterita

* 20.800 L de combustíveis

* 997,24 m3 de madeiras

* 21,38 kg de ouro

* 27 armas de fogo

* 4 aeronaves

Plano AMAS

A Operação Omawe faz parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), lançado em agosto de 2023 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e que concentra esforços no combate aos crimes ambientais e às atividades ilícitas realizadas pelas organizações criminosas nos nove estados da Amazônia Legal, formada por Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

