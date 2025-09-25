PRF recolhe 72 veículos durante operação na Expoama 2025 em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | Balanço divulgado pela corporação aponta mais de 1,1 mil pessoas abordadas, 753 veículos fiscalizados e 657 testes de alcoolemia aplicados durante os seis dias de evento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta semana o balanço das ações realizadas entre 16 e 21 de setembro, durante a 37ª Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama 2025). O levantamento mostra que 72 veículos foram recolhidos por irregularidades, 753 veículos fiscalizados e 1.183 pessoas abordadas. Ao todo, 657 testes de alcoolemia foram aplicados nas rodovias federais que dão acesso ao município e no entorno do parque de exposição.

Durante o período da operação, foram registrados seis acidentes de trânsito. Dois não tiveram vítimas e quatro resultaram em pessoas feridas. A PRF informou que não houve mortes nas rodovias federais durante o evento.

As ações de combate à criminalidade resultaram em 12 ocorrências. Entre elas, estão a recuperação de dois veículos, uma prisão por descumprimento de medida cautelar, cinco crimes de trânsito — como dirigir sem habilitação, entregar direção a não habilitado e embriaguez ao volante — e o cumprimento de dois mandados de prisão. Também foram apreendidas 64 unidades de anfetaminas (nobésio).

Além das fiscalizações, a PRF manteve um estande no parque de exposição para promover atividades educativas e de aproximação com a sociedade. Segundo a corporação, a presença ostensiva durante a Expoama reforçou o compromisso com a segurança dos participantes e a redução de riscos no trânsito.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...